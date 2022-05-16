وزير السياحة يجتمع مع نائب رئيس وزراء مملكة تايلند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
اجتمع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند دون برامود وياني.
وفي بداية الاجتماع رحب الخطيب بالضيف مشيرا إلى أهمية توثيق التعاون في المجال السياحي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد اهتمام المملكة بقطاع السياحة وفقا لرؤية المملكة 2030 وأهمية تحقيق التعافي والاستدامة في القطاع لأنه يمثل أبرز مصادر الدخل والتوظيف في العالم، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من ثراء فيما يخص الوجهات السياحية، والقرى التراثية والمواقع الحضارية.
كما استعرض الاجتماع الإمكانات التي توفرها المملكة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع السياحي. مشيرا إلى عدد من المبادرات الإقليمية والدولية التي تبنتها المملكة لتحقيق التعافي بما في ذلك احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية إلى جانب إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية.
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