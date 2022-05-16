محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الأحساء أعلنت هيئة التراث حدوث انهيار جزئي في أحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي الواقع بحي الحزم في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، عصر أمس الأحد، دون حدوث أية إصابات أو أضرار ولله الحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزئي بقصر صاهود التاريخي في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.