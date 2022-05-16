مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن قمتها الإقليمية «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الشاملة في الأسواق الناشئة»

محمد بن مسعود - الدمام - ستقدم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) في القمة، إطار عمل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) شامل وجديد وذلك لتسريع استثمارات ESG في الاقتصادات الناشئة.

تستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار(FII Institute) قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الأسواق الناشئة في روزوود لندن بإنجلترا، في 20 ماي/أيار 2022، من الساعة 9:00 إلى الساعة 16:00. ستجمع القمة بين المستثمرين الدوليين، وقادة العالم، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة لمناقشة وتشكيل مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، خاصة في الأسواق الناشئة.

خلال هذا الحدث، ستركز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار(FII Institute) على موضوعين رئيسيين: مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومستقبل الاستدامة، مع أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين الذين من المقرر أن يتحدثوا، ومن أهمهم:

· معالي ياسر الرميان (محافظ صندوق الاستثمارات العامة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية)

· معالي السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد (وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية)

· لاري فينك (الرئيس التنفيذي لشركة Blackrock)

· السيناتور ماتيو رينزي (رئيس وزراء إيطاليا السابق)

· نويل كوين (الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة HSBC القابضة).

· فنسنت كيفيني (اللورد عمدة مدينة لندن)

إضافة إلى ذلك، ستكشف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار(FII Institute) عن إطار عمل شامل جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومنهجية للتسجيل، تم تطويره لتسريع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الاقتصادات الناشئة.

وفقا لريتشارد أتياس، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار(FII Institute): «يعاني الكوكب من مشاكل كبيرة مع المناخ، مع تدمير الطبيعة والسلام والأمن. لكن لدينا أيضا موارد هائلة، بما في ذلك إنسانيتنا المشتركة. نعتقد أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أداة مهمة لجمعنا معا وتوجيه رأس المال لمواجهة هذه التحديات. عملنا في المؤسسة مستوحى من جيل جديد من القادة، العديد منهم من النساء، والعديد منهم حتى دون سن الأربعين. سيكون هؤلاء القادة حاضرين في هذا الحدث، وهم الدوافع والمحركات للتغيير الذي نحتاجه».

بينما يعتبر استخدام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار في ازدهار عالمي، حيث من المتوقع أن تصل الأصول إلى 53 تريليون دولار أمريكي، أي حوالي ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول عام 2025، فإن عدم وجود إطار للتنفيذ الفعال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة يمثل حجر عثرة للمستثمرين. من خلال إطار قياس الملكية الخاص بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار(FII Institute)، والذي تم تطويره بالتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية والشركاء الاستراتيجيين لِـInstitute FII، سيكون لدينا أخيرا الأداة المطلوبة لتطوير استراتيجيات الاستثمار المستدام في هذه الأسواق.

يتماشى هذا الحدث، الذي يحقق ركيزة XCHANGE للمؤسسة، مع مجال تركيزه المتمثل في الاستدامة. حيث تعمل المؤسسة للتأثير على الإنسانية عبر أربعة مجالات تركيز: الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

هذا الحدث هو جزء من سلسلة من الأحداث التي تستضيفها المؤسسة، والتي ستتوج في النسخة السادسة من منتدى FII السنوي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أكتوبر/تشرين الأول.

نُبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وأجندة واحدة، ألا وهي التأثير في الإنسانية. ملتزمة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتدعم ألمع العقول لتحويل الأفكار إلى حلول واقعية من خلال أربع مجالات: الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

نحن نتواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب عندما يجتمع صُناع القرار والمستثمرون وجيل واعد من الشباب معًا مفعمون بروح من التطلعات والطموح والتحفيز والاستعداد للتغيير. نحن نسخر هذه الطاقة في ثلاث ركائز – الفكر والتعاون والعمل – ونستثمر في الابتكارات التي تحدث تغييرًا في الحياة على مستوى العالم.

انضم إلينا لتمتلك مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر استدامة من خلال المشاركة في صنعه وتحقيقه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

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