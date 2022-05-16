اخبار الخليج – سفير البحرين في تل أبيب يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - قدم سعادة السيد خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، واجب العزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وحكومة وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب سعادته لدى زيارته إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل، مستذكرًا مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته البارزة في نهضة وطنه وخدمة شعبه وقضايا أمته العربية والإسلامية ودوره في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية البحرينية الإماراتية، وتدعيم العمل الإنساني الدولي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم حكام الإمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.