اخبار الخليج – بالصور.. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد توافر السلع الغذائية ووفرتها

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الزيارات الميدانية لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مختلف الأسواق في مختلف محافظات مملكة البحرين عن توافر السلع الغذائية وتنوعها.

وبهذا الصدد صرح السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه وبناءً على توصية مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمراقبة أسعار المنتجات وضمان توافرها، فإن الوزارة واصلت جولاتها التفقدية على الأسواق المركزية وبعض المحال التجارية، وقد أظهرت الزيارات وفرة المنتجات وتنوعها، سواء اللحوم والخضروات والفواكه في الأسواق المركزية، أو السلع الغذائية الأساسية كزيت الطبخ، والبيض والرز والسكر، وغيرها من المنتجات في المحال التجارية. كما ويقوم فريق العمل برصد أية مؤشرات حول احتمالية شحة سلع معينة أو ارتفاع سعرها مع الإحاطة بالأسباب، ليتم من قبل الوزارة عمل ما يلزم بما يكفل انسيابية تدفق السلع في الأسواق واستقرار أسعارها.

وتابع الأشراف بأن الزيارات تستهدف أيضا التحقق من الالتزام بالقوانين المنظمة لعرض وبيع السلع والمنتجات ومن مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع سعرها عند نقاط البيع، وكذلك التأكد من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم وجود مخالفات الغش التجاري، وعند رصد أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعا الوكيل المساعد للرقابة والموارد عموم المستهلكين بالإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات أو أية مؤشرات بشأن شحة السلع وبالأخص الغذائية منها، أو الشكاوي ذات الصلة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أو من خلال النظام الوطني للشكاوي والمقترحات «تواصل» أو الخط الساخن: 80008001 وكذلك رقم الواتسأب 17111225.