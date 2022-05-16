“الشؤون البلدية” تُلزم المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها اعتبارًا من 1 يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وتوفر الوزارة منصة “السكن الجماعي”، والتي تُمكّن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها.

وتعمل المنصة على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم، بما يتلاءم مع ظروف عملهم.