السعوديه آل السمراني يستقبلون المعزين في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل السمراني التعازي والمواساة من المسؤولين والأقارب في فقيدهم حسين بن عبدالله السمراني، والذي وافته المنية أمس (الأحد)، والفقيد شقيق سعد، ومحمد، وعلي، ووالد سعد، وعبدالله، وعبدالهادي، وريان، وسلمان. ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي السلامة.

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