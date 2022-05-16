المملكة تمدد فترة الإيداع لدى البنك المركزي اليمني

وأكد الرشيد أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.
وأضاف أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. كما جرى التباحث حول الوديعة التي أعلن عنها في أبريل 2022م.
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