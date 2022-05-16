إطلاق برنامج الثقافة الموسيقية عبر منصة مدرستي

ويتناول النشاط موضوعات متعددة وتعريفاً عاماً في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية والنظريات والقواعد ، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع "نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية"، وموضوع "التراث الموسيقي السعودي" الذي سيعرف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة.
وسيتناول النشاط هذه الموضوعات في حلقات (دروس) افتراضية على منصة مدرستي، حيث حدد لكل حلقة أهداف ومخرجات ومهارات فكرية، وتقييم لكل حلقة بعد نهايتها.
يذكر أن العام الدراسي 2022 شهد إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها، حيث دعمت وزارة الثقافة المدارس بتوفير الآلات الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لتنمية المهارات الفنية الأساسية للطلاب .
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