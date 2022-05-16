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إطلاق برنامج الثقافة الموسيقية عبر منصة مدرستي

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أعلنت هيئة الموسيقى اليوم عن إطلاق نشاط لاصفّي بمسمّى "الثقافة الموسيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي يقدّم محتوىً إثرائياً على التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.

ويتناول النشاط موضوعات متعددة وتعريفاً عاماً في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية والنظريات والقواعد ، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع "نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية"، وموضوع "التراث الموسيقي السعودي" الذي سيعرف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة.

وسيتناول النشاط هذه الموضوعات في حلقات (دروس) افتراضية على منصة مدرستي، حيث حدد لكل حلقة أهداف ومخرجات ومهارات فكرية، وتقييم لكل حلقة بعد نهايتها.

يذكر أن العام الدراسي 2022 شهد إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها، حيث دعمت وزارة الثقافة المدارس بتوفير الآلات الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لتنمية المهارات الفنية الأساسية للطلاب .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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