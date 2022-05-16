وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية الواردة إلى سوق الدمام المركزي وآلية تخزينها ونقلها وطرق تسويقها لضمان سلامة المستهلك، والتأكد من وفرة السلع الغذائية، مضيفًا أنه سيتم التعامل مع المخالفين وتطبيق النظام ولائحة المخالفات بحقهم.
وحث المطيري جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات أو بضائع فاسدة في الأسواق والمسالخ إلى الجهات المختصة لمعالجتها، منوهًا أن الوزارة تعمل على تمكين المزارعين في المشاركة في عملية تطوير وتنمية الأسواق وتوطين المهن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 14 طن موز فاسد من أسوق الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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