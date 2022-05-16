تعميم وظائف الطب البيطري للمصريين يثير غضب السعوديين - #عاجل

وعبر المغردون عن استيائهم من موقف الوزارة الذي تجاهل وجود عاطلين سعوديين مؤهلين.
من جانبها، ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أحد المشتكين بقولها إنها على الدوام تطرح وظائف للأطباء البيطريين السعوديين.
وقال الطبيب البيطري عزام الصالحي في رسالة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة: "يؤسفني أن أرى مثل هذا الخبر وأنا طبيب بيطري سعودي عاطل عن العمل لي ثلاث سنوات، لكن الله كريم".
وردت الوزارة على عزام بقولها: "عزيزنا الطبيب عزام، نحيطكم علما بأن الوزارة تعلن عن وظائف الأطباء البيطرين (للسعوديين) بشكل دوري على موقعها الإلكتروني وكان آخرها بتاريخ (1443/03/15 هـ)، كما نحيطكم بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة نتمنى لكم دوام التوفيق".
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