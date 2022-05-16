تعميم وظائف الطب البيطري للمصريين يثير غضب السعوديين - #عاجل

أثار تعميم متداول يحمل اسم هيئة مصرية غضبا واسعا بين المغردين السعوديين، بعد أن تضمن إعلانا يتضمن رغبة "الجانب السعودي"، التعاقد مع فنيين وأخصائيين بيطريين من مصر، ويبلغ عدد هذه الوظائف نحو 207. وتم تداول التعميم بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث صدر هذا التعميم عن مكتب مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، وأشار فيه إلى تلقي الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية برقية من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية

وعبر المغردون عن استيائهم من موقف الوزارة الذي تجاهل وجود عاطلين سعوديين مؤهلين.

من جانبها، ردت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أحد المشتكين بقولها إنها على الدوام تطرح وظائف للأطباء البيطريين السعوديين.

وقال الطبيب البيطري عزام الصالحي في رسالة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة: "يؤسفني أن أرى مثل هذا الخبر وأنا طبيب بيطري سعودي عاطل عن العمل لي ثلاث سنوات، لكن الله كريم".

وردت الوزارة على عزام بقولها: "عزيزنا الطبيب عزام، نحيطكم علما بأن الوزارة تعلن عن وظائف الأطباء البيطرين (للسعوديين) بشكل دوري على موقعها الإلكتروني وكان آخرها بتاريخ (1443/03/15 هـ)، كما نحيطكم بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة نتمنى لكم دوام التوفيق".