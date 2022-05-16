وتغطي الجلسات عددًا من الموضوعات المتعلقة بمستهدفات المشروع، ومنها بحث حلول إبداعية لتطوير تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، والتواصل الدولي، وغيرها من الموضوعات المعززة للمعارف والمهارات الإعلامية.
وتعقد جلسات سباق الإعلام "ميدياثون" افتراضيًّا عبر البوابة الإلكترونية وحساب وزارة الإعلام وميدياثون عبر تويتر، حيث يمكن للمهتمين العودة إليها مجددًا بعد انتهاء موعد بثها، وسيتم الإعلان بشكل دوري عن مواعيدها في المنصات المحددة.
يذكر أن "ميدياثون" حدث يتسابق من خلاله الإعلاميون والمهتمون لابتكار مبادرات نوعية ومشروعات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الإعلامية، وهو أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بالتعاون مع مجموعة stc.
كانت هذه تفاصيل خبر التواصل الحكومي يطلق جلسات سباق الإعلام ميدياثون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.