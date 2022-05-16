أعلى 5 مدن تسجيلا للحرارة اليوم بالسعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لدرجات حرارة مدن ومحافظات المملكة اليوم، وفيما يلي أعلى 5 مدن ومحافظات تسجيلا لدرجات الحرارة: جاءت مكة المكرمة الأولى في مدن المملكة وذلك بدرجة حرارة وصلت للـ50 درجة مئوية. فيما تلتها محافظة جدة بتسجيلها درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية. فيما حلت القنفذة في المرتبة الثالثة كأعلى المدن والمحافظات ارتفاعا في درجات الحرارة بتسجيلها درجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية. وجاءت المدينة المنورة وينبع بالمركز الرابع والخامس بدرجة حرارة مماثلة وهي 43 درجة مئوية.



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