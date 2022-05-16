شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإعلام بـ «موهبة» لـ«اليوم»: طلاب المملكة حققوا إنجاز غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أبناء المملكة حققوا جوائز عالمية في مجال الطاقة والهندسة

- نجومنا وأبطالنا ٣٥ طالب وطالبة مثلوا المملكة باحسن تمثيل

عبر مدير الإعلام لدى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الأستاذ ماجد الكناني، عن فرحته في يوم أمس عند استقبال الموهوبين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم" قائلا: "نجومنا وأبطالنا ٣٥ طالب وطالبة مثلوا المملكة باحسن تمثيل، حيث أن جميع المشاركين هم نخبة نخبة طلبة المملكة العربية السعودية، الذين تم ترشيحهم من أصل ٣١٠٠ طالب".

وأوضح أنهم حصلوا على ٢٢ جائزة كبرى وخاصة في مسابقة آسيف ٢٠٢٢م، معتبرا هذا إنجاز تاريخي وغير مسبوق لطلبة المملكة.