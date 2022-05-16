“مرور تبوك”: ضبط شخصين تلفظ أحدهما بألفاظ خادشة للحياء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: ضبط مرور منطقة تبوك، مواطنين اثنين تلفظ أحدهما بألفاظ خادشة للحياء أثناء ضبط دراجة نارية تعود لآخر لمخالفته الأنظمة وتوثيق ذلك ونشره. وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. أخبار قد تهمك

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