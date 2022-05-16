شركة المسافر تتعاون مع هيئة السياحة التايلاندية لتعزيز السياحة من المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، مذكرة تعاون لتعزيز السياحة بين مملكة تايلاند ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحدة سفر الأفراد في “المسافر” وهيئة السياحة في تايلاند سيعملان معًا لتعزيز وتطوير الخبرات السياحية عالية الجودة في تايلاند للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الأسواق المتخصصة الرئيسية بما في ذلك السياحة الرياضية والسياحة الفاخرة و سياحة الصحة والاستشفاء.

قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيرا”: “يعد توقيع مذكرة التعاون مع هيئة السياحة التايلاندية اليوم خطوة مهمة في تلبية الطلب المتزايد على السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تايلاند. ستوفر هذه الشراكة لعملائنا أفضل التجارب مع تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند. تعد تايلاند وجهة شهيرة بشكل متزايد ونتطلع إلى العمل مع هيئة السياحة لتمكين العديد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي من تجربة كل ما تقدمه تايلاند “.

تتبع المذكرة الإعلان الصادر في 9 مارس 2022 الذي يسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى تايلاند والذي يمثل نهاية حظر السفر للمواطنين الراغبين في زيارة الوجهة الشهيرة في جنوب شرق آسيا. منذ الإعلان، شهدت شركة المسافر نموًا هائلاً في الطلب على السفر من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند مع زيادة بنسبة 470٪ في الطلب مقارنة بشهر يناير 2022 وزيادة بنسبة 268٪ مقارنة بشهر فبراير 2022.

تعد تايلاند حاليًا وجهة دولية شهيرة جدًا للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من المملكة العربية السعودية والكويت، فهي تعد من بين المراتب الأولى من بين أفضل 5 و 9 وجهات دولية على التوالي.

خلال شهر مايو حتى الآن، نمت عمليات البحث عن تايلاند على منصة المسافر بنسبة 1100٪ في المملكة العربية السعودية، وبنسبة 477٪ في الكويت، مقارنة بشهر يناير وفبراير 2022.

أخبار قد تهمك

وقال شاتان كونجارا نا أيوديا، نائب المحافظ للتسويق الدولي (أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، والأمريكتين) من هيئة السياحة في تايلاند عن التعاون: “ستمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق لجهود التعاون السياحي الاستراتيجي بين هيئة السياحة في تايلاند و “المسافر” مع التركيز على جودة ونوعية السائحين المدرة للدخل. نتوقع أن تساعد هذه الشراكة في تعزيز مكانة تايلاند كوجهة شهيرة للمسافرين العرب من منطقة الخليج والتي تركز على تعزيز صورة تايلاند كوجهة ترفيهية فريدة من نوعها تقدم الجودة و القيمة “.