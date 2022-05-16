القبض على شخصين بحوزتهما 56 كيلو من نبات القات المخدر بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما (56) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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