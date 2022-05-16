بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن نظام “مسارات الثانوية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم المقصود بنظام “مسارات الثانوية”، مبينة أنه نظام تعليمي يقسم رحلة التعليم بالمرحلة الثانوية إلى 9 فصول دراسية موزعة على 3 سنوات.

وأضافت في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، أن السنة الأولى هي المشتركة، حيث سيتم دراسة كافة المواد العلمية والإنسانية ، أما السنة الثانية والثالثة فهي سنوات التخصص.

وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة سيتم تخصيص كل طالب وطالبة للمسارات المناسبة لميوله وقدراته العلمية، وتنقسم هذه المسارات إلى 5 مسارات رئيسية وهي : ( العام- الحاسب والهندسة – الصحة والحياة- إدارة الأعمال- المسار الشرعي)

وتمكن هذه المسارات الطالب والطالبة من الحصول على شهادات لدخول سوق العمل.