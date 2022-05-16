شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ مواطن يقود لضبط 2 طن منتجات فاسدة في المبرز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية المبرز عن ضبط شقة سكنية تابعة لعمالة آسيوية تستخدم كمستودع لتخزين المنتجات الصحية والأغذية .

وأوضح رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الشهري بأن بلاغاً ورد من مواطن عن شقة سكنية تستخدم كمستودع، نتج عنه ضبط 2 طن من المنتجات الصحية والغذائية الغير صالحه للاستخدام إثر تخزينها في درجة حرارة عالية إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في الشقة وإفتقارها للاشتراطات البلدية والصحية، مشيرًا بأنه تم إتلاف كامل الكمية وذلك بعد الشخوص عليها من قبل المختصين في البلدية وتطبيق كافة الإجراءات النظامية والعقوبات حيال المخالفين..

داعيآ المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على هاتف الطوارئ الموحد 940