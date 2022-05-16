شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم يقفز للمركز 17 عالمياً في تصنيف سيماغو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزز تعليم المملكة ريادته عالمياً في مجال الأبحاث العلمية، محققاً المركز 17 عالمياً في مجال الاستشهاد بمخرجاته البحثية حسب تصنيف سيماغو 2021 الذي صدر مؤخراً، مقارنة بالمرتبة 21 للعام 2020 والمركز 26 عام 2018 في المجال ذاته؛ وذلك بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبالجهود التي تبذلها وزارة التعليم في دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتعزيز جودة البحث العلمي والابتكار، والمبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة مع الجامعات السعودية

وتقدمت المملكة في تصنيف سيماغو بحصولها على المرتبة 22 عالمياً في عدد المخرجات البحثية، فيما حققت المركز 25 في عام 2020 وقبلها حلت في المرتبة 32 للعام 2018 في ذات المجال.

ويعد تصنيف سيماغو للدول أحد أهم التصنيفات الأكاديمية على الصعيد الدولي، حيث يصنف الدول بشكل سنوي وبشكل إجمالي من عام 1996 حتى الآن بناء على مخرجاتها البحثية والاستشهاد بمخرجاتها البحثية وعدد آخر من المعايير الفرعية ذات الصلة.