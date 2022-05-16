اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد يؤكد على الأهمية التي يمثلها قطاع النفط والغاز في رفد مسارات التنمية وتحقيق التنويع الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الأهمية التي يمثلها قطاع النفط والغاز في رفد مسارات التنمية وتحقيق التنويع الاقتصادي وصولاً للأهداف التنموية المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، معالي السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط العراقي، حيث رحب سموه بمعالي الوزير الذي يزور المملكة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز (MPGC 2022)، ونوه سموه بما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة وأهمية مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة وبخاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً سموه عن تمنياته بنجاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز والوصول للمخرجات التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أسواق النفط والغاز العالمية.

من جانبه، أعرب معالي وزير النفط العراقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجهورية العراق، معرباً عن تمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.