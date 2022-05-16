اخبار الخليج – «الصحفيين البحرينية» تقدم واجب العزاء في السفارة الإماراتية

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم وفد من مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بواجب التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بمقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مملكة البحرين.

وعبرت جمعية الصحفيين البحرينية عن عميق الحزن والأسى بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، مستذكرين حكمته الواسعة وأخلاقه الحميدة ومواقفه النبيلة والإنسانية ومسيرته وعطاءه تجاه الإنسانية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وأكدت الصحفيين البحرينية أن الراحل كان قائداً حكيماً، وقد حظي بمحبة الجميع واحترامهم واستطاع أن يجعل وطنه نموذجًا للتعايش والاستقرار والسلام، وتعتبر مسيرة نهضته محل تقدير في جميع أنحاء العالم.

وأعربت الصحفيين البحرينية عن خالص أمنياتها بالتوفيق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة اختياره رئيسا لدولة الإمارات، سائلين المولى تعالى أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير لشعبه وأمته، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الراسخ والساعي إلى الخير للجميع.

وتضمن وفد جمعية الصحفيين البحرينية كلًا من عيسى الشايجي رئيس مجلس الادارة، و عبد الرحمن خالد المدفع نائب رئيس مجلس الإدارة وراشد نبيل الحمر امين السر والعلاقات الدولية ، والمدير التنفيذي لجمعية الصحفيين البحرينية فواز سليمان.

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