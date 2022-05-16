اخبار دوليه – الكويت.. النيابة العامة تفرج عن يعقوب بوشهري بكفالة في «قضية اليخت»

محمد بن مسعود - الدمام - أخلت النيابة العامة في دولة الكويت عن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري بكفالة قدرها ٥ الاف دينار.

وقال المحامي حسين العبدالله خلال تغريدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»: «النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة ٥ الاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والاستاذ فايز الدوسري لكل جلسات التحقيق ولم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب بثلاث مرات امام جهة التحقيقات بذلك»

وكانت النيابة العامة في الكويت قد امرت بتوقيف بوشهري بعد إعلان عزمه عودته للكويت لمتابعة سير التحقيقات في واقعة العثور على 700 زجاجة خمر على متن يخته الخاص بعد عودته من رحلة لإحدى الدول الخليجية المجاورة.

وتزامن إعلان بوشهري عودته للكويت، مع إصدار النيابة العامة أمراً بضبطه وإحضاره على خلفية التحقيقات الجارية في القضية.