«التجارة» تستدعي 671 سيارة «كيا».. لهذا السبب

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 671 سيارة من نوع كيا”Soul”، موديل 2014.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في وحدة التحكم بالوسائد الهوائية، لافتة إلى أن هذا الخلل قد يؤدي إلى عدم انتفاخ الوسائد الهوائية الأمامية حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت المستفيدين إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات مجانًا، بعد التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة.
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