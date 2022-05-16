أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بغرب الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ” نور” عبد الهادي الشمري الذي قدم لسموه التقرير السنوي الخاص بأعمال وإنجازات الجمعية لعام 2021.
وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به المكتب من خدمات توعوية وارشادية وبالبرامج والفعاليات التي نفذها المكتب.
وقدم الشمري عرضاً عن مبادرة سفراء النور وعن مبادرة الملتقى الأول لجمعيات الإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة الذي تستضيفه المنطقة.
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