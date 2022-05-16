«الدفاع المدني» يحذّر من عواصف رملية على «الشرقية»

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعل الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بشان عواصف رملية على المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وحذّر حساب الدفاع المدني من عواصف رملية على المنطقة الشرقية، الإثنين، تستمر حتى السادسة مساء، على محافظات: الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا.

وأشار إلى أن العواصف قد تسبب انعدامًا في الرؤية الأفقية مصحوبًا بنشاط للرياح السطحية.