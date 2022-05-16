أخضر اليد يبدأ إستعداداته لدورة الألعاب الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ صقر الغامدي

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليـد غدً الثـلاثاء معسكره الإعدادي، والذي يتخلله مواجهتين وديتين أمام المنتخب البحريني في مملكة البحرين، على أن تغادر بعثة الأخضر يوم 23 مايو إلى دولة الكويت، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة خلال الفترة من 24-30 مايو 2022م.

ويفتتح المنتخب السعودي أولى مواجهاته في منافسات دورة الألعاب الخليجية أمام المنتخب القطري يوم 25 مايو، ثم يواجه المستضيف منتخب الكويت يوم 26 مايو، وفي الجولة الثالثة يلتقي مع المنتخب البحريني يوم 29 مايو، وبعدها يلعب أمام منتخب الإمارات يوم 31 مايو.

ويقود الأخضر فنياً خلال المعسكر ودورة الألعاب الخليجية، الوطني فاضل آل سعيد ومساعده الوطني موسى الهزاع، فيما سيكون الدولي السابق حسين آل اخوان مديراً للمنتخب والدولي السابق بندر الحربي إدارياً.

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وضمت القائمة 23 لاعباً وهم: علي التاروتي، حسين التاروتي، جهاد أبو علوه، مصطفى العليوات، حسان الغزيوي، بشير اليعقوب “النور”، حيدر الحسن، محمد الطويل، فيصل قريش، أحمد العبدالله، مصطفى الحسن، هادي قريش “الصفا”، محمد الباشا، حسين المحسن، عبدالله اليوسف، حسن التريكي “الخليج”، علي المسلم، أيمن آل غزوي، حسين القصاب “الترجي”، حسن تريك “مضر”، صالح العاشور، ماجد العبدالمحسن “القارة”، صادق المحسن “المحيط”.