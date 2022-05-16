عاجل.. إصابة 15 شخصاً في حادث مروري بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: أصيبت 7 معلمات وسائق الحافلة التي تقلهم خلال حادث مروري بأحد الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة. كما تعرض 7 طلاب لإصابات متفرقة جراء الحادث ، فيما هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف لمباشرة الحادث. أخبار قد تهمك

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