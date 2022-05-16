نائب أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح. وقال سموه : لقد غمرت الفرحة أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية وهم يرون خادم الحرمين الشريفين يرفل في ثوب الصحة والعافية مغادراً المستشفى. كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، داعياً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها. أخبار قد تهمك

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