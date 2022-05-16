المحتجون في إيران يطالبون بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الثورة وإسقاط زعمائها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

اتخذت الاحتجاجات المنتشرة في أنحاء إيران على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسيا إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد للتنحي، وذلك وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين.

ووسع المحتجون مطالبهم ونادوا بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الثورة وإسقاط زعمائها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت متظاهرين يحرقون صور الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي داعين إلى عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.

وأظهرت لقطات على تويتر احتجاجات في عشرات الأقاليم مثل أردبيل وخوزستان ولورستان وخراسان رضوى.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في أكثر من 40 مدينة وبلدة في أنحاء إيران بسبب قرار الحكومة خفض الدعم مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 بالمئة لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على القمح.

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كما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية.