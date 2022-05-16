أمير الحدود الشمالية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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