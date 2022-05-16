اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تقدم واجب العزاء في المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬فقيد‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬،‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬ ‬وأكدت‭ ‬معالي‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬ذكرى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭ ‬،‭ ‬ستبقى‭ ‬أبد‭ ‬الدهر‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬ترك‭ ‬من‭ ‬وافر‭ ‬الإنجازات‭ ‬وعظيم‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬بحق‭ ‬قائد‭ ‬مرحلة‭ ‬التمكين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الحديثة‭ ‬،‭ ‬وداعيةً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬فقيد‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬حكام‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وشعب‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيق،‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

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