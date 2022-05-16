اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تقدم واجب العزاء في المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب واجب العزاء في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ، رحمة الله ، وذلك في مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مملكة البحرين.
وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن ذكرى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه ، ستبقى أبد الدهر ، بما ترك من وافر الإنجازات وعظيم الأثر في الداخل والخارج ، فهو بحق قائد مرحلة التمكين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة ، وداعيةً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن العربي والأمة الإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات الشقيق، الصبر والسلوان وحسن العزاء.
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