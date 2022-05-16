اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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