اخبار الخليج – «الأشغال»: بدء العمل بإنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 231 في الدير

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إطار جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إيصال خدمة الصرف الصحي لمختلف المناطق، أكدت الوزارة بأنها بدأت بأعمال إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 231 في منطقة الدير بمحافظة المحرق، والذي يأتي استمراراً لجهودها في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزارة انه سيتم من خلال المشروع بناء شبكة للصرف الصحي لخدمة ما يقارب 21 وحدة سكنية في المجمع المذكور، حيث سيتضمن المشروع إنشاء ما يقارب 400 متر من الخطوط الرئيسية و150 متر من الخطوط الفرعية، إلى جانب بناء 32 غرفة التفتيش، إلى أن المشروع الحالي يمثل امتداداً لمشروع سابق تم الانتهاء منه في المجمع المذكور ويخدم 47 منزلاً وعقار.
يذكر بأنه قد تمت ترسية المشروع على السادة شركة الكوهجي للخدمات الفنية بقيمة إجمالية تبلغ58,793 ديناراً ( ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ديناراً).
وبينت أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لبرنامج عمل الوزارة في تطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق البحرين، حيث تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والتي ستسهم في توسعة دائرة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي، وذلك ضمن المبادرات الرئيسية الاستراتيجية الساعية إلى تطوير خدمات البنية التحتية وضمان توفيرها بأعلى معايير الجودة وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة المياه كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع العام في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن والمقيم.
وستوصل شبكة الدير للصرف الصحي بالمحطة الأم في محافظة المحرق وهي محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي التي افتتحت في العام 2014 حيث تم بناؤها بالمشاركة مع القطاع الخاص وتعنى بمعالجة التدفقات في جزيرة المحرق، وتبلغ طاقة المحطة الاستيعابية (100.000) متر مكعب في اليوم ويمكن زيادتها إلى 160.000 متر مكعب في اليوم .
وتهيب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المواطنين والمقيمين قاطني المنطقة التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية الإرشادية اثناء فترة تنفيذ المشروع حفاظا على سلامتهم.
بدوره، أكد ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق العضو فاضل العود أن جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير البنية التحتية تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والصحة العامة من خلال توفير شبكة الصرف الصحي ذات المعايير المطلوبة، مشيداً بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع المجالس البلدية في توفير الاحتياجات الخدمية التي يتطلع لها المواطنون.
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