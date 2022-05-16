اخبار الخليج – «الأشغال»: بدء العمل بإنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 231 في الدير

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لمختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬بدأت‭ ‬بأعمال‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬231‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدير‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لجهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لخدمة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬21‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬المذكور،‭ ‬حيث‭ ‬سيتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬و150‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بناء‭ ‬32‭ ‬غرفة‭ ‬التفتيش،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الحالي‭ ‬يمثل‭ ‬امتداداً‭ ‬لمشروع‭ ‬سابق‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬المذكور‭ ‬ويخدم‭ ‬47‭ ‬منزلاً‭ ‬وعقار‭.‬

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يذكر‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬السادة‭ ‬شركة‭ ‬الكوهجي‭ ‬للخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ58‭,‬793‭ ‬ديناراً‭ ( ‬ثمانية‭ ‬وخمسون‭ ‬ألفاً‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وثلاثة‭ ‬وتسعون‭ ‬ديناراً‭).‬

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وبينت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وضمان‭ ‬توفيرها‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الوزارة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ومعالجة‭ ‬المياه‭ ‬كأساس‭ ‬لتخطيط‭ ‬وتطوير‭ ‬وتوسيع‭ ‬الشبكات‭ ‬وأنظمة‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬المتسارع‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدامين‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لكافة‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬ولضمان‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬سليمة‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم‭.‬

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وستوصل‭ ‬شبكة‭ ‬الدير‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بالمحطة‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وهي‭ ‬محطة‭ ‬المحرق‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬افتتحت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعنى‭ ‬بمعالجة‭ ‬التدفقات‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتبلغ‭ ‬طاقة‭ ‬المحطة‭ ‬الاستيعابية‭ (‬100.000‭) ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ويمكن‭ ‬زيادتها‭ ‬إلى‭ ‬160‭.‬000‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ .‬

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وتهيب‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشئون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬قاطني‭ ‬المنطقة‭ ‬التعاون‭ ‬والتقيد‭ ‬بالإشارات‭ ‬التحذيرية‭ ‬الإرشادية‭ ‬اثناء‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭.‬

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بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬العضو‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬إضافة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ذات‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتعاون‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬لها‭ ‬المواطنون‭.‬