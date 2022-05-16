اخبار الخليج – «هندسة» جامعة البحرين تتعاون مع مجموعة رائدة لتصنيع الرقاقات الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت كلية الهندسة في جامعة البحرين أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة MosChip الرائدة في تصنيع الرقاقات الإلكترونية التي تتخذ من جمهورية الهند مقراً لها.

واستعرض اجتماع – جرى بين عميدة كلية الهندسة في الجامعة الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، وممثلي مجموعة MosChip – التعاون في مجالات التدريب والاستشارات، وتبادل الخبرات والتجارب.

وخلال الاجتماع – الذي أقيم بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية – ناقشت د. هيفاء بنت إبراهيم مع المجموعة تطوير برامج كلية الهندسة، ومنها الهندسة الكهربائية والإلكترونية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وشارك في الاجتماع ممثلاً عن مجلس التنمية الاقتصادية محمد البحر، في حين مثَّل الشركة الرئيس التنفيذي لها المهندس فينتاكا سيمهاديري، والمهندس جايرام سوساري، ومطور أعمال الشركة سوريش فيرما. ومن ناحية جامعة البحرين، شارك في الاجتماع عضوا قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية الأستاذ الدكتور مهاب منجود، والدكتور عبدالله ربيعة، ومن قسم هندسة الحاسوب بكلية تقنية المعلومات الدكتورة ريهام المساعيد، إلى جانب عضوي لجنة تطوير كلية الهندسة الدكتور رائد الجودر، والدكتورة نهال المرباطي.

واستمع الحضور لعرض موجز من قبل د. الجودر مسؤول التواصل مع الجهات الخارجية بالكلية، حيث تحدث عن برامج الكلية وخططها المستقبلية.

وفي الجانب الآخر، عرض سيمهاديري نبذة عن الشركة التي أسسها بعد خبرة امتدت لنحو 15 سنة في سيليكون فالي بالولايات المتحدة، حيث نقل خبراته لتأسيس الشركة الحالية في الهند، التي تعد رائدة في مجال تصميم الرقاقات الإلكترونية، وتتعاون مع شركات عالمية مثل شركة إنتل.

وتنوي الشركة الشهيرة تدريب 50 طالباً من الكلية في فرعها المزمع تأسيسه في البحرين، لاستخدام أحدث أساليب التقنية وأساسيات التصميم الإلكتروني.

واقترحت الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم، وضع برنامج تجريبي متكامل مدته عام واحد لخريجي الكلية، والتعاون بين الجانبين لوضع تصور لتطوير مختبرات الكلية الجديدة المجهزة بأحدث برامج التصميم المطلوبة من الشركات العالمية، وتمت دعوة أحد ممثلي الشركة ليكون أحد أعضاء المجلس الاستشاري لقسم الهندسة الكهربائية، وأيضاً تم ترشيح بعض الخريجين لمناصب إدارية في الشركة.

وفي نهاية الاجتماع، تم اختيار الأستاذ الدكتور مهاب منجود، ليكون حلقة التواصل مع الشركة، وليبدأ بوضع الخطط الأولية للشراكات المستقبلية، وبعد الاجتماع قام الوفد الزائر بجولة تفقدية في مختبرات الكلية وأقسامها.