شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح مسيرة 20 سيارة كلاسيكية مساء أمس بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ المسيرة تحت تنظيم نادي السيارات الكلاسيكية العربي ورعاية منصة هاوي والتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة.

_ وتمت المسيرة من بداية طريق الملك سلمان إلى كبري (جسر) الملك سلمان والعودة.

أقيمت فاعلية تجمع ومسيرة السيارات الكلاسيكية، مساء أمس، بالخبر، تحت تنظيم نادي السيارات الكلاسيكية العربي ورعاية منصة هاوي والتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة وتعتبر هذه أول فاعلية منظمة ومرتبة بالتعاون مع الجهات المسؤولة وحققت نجاح كبير واستحسان من الجمهور والزوار كبيرهم وصغيرهم.

وأوضح المهندس فهد عبدالرحمن بن عبدالواحد رئيس النادي، بدأ التجمع في مواقف السيارات بمسيرة 20 سيارة تقريباً، على طريق الملك سلمان وتمت المسيرة من بداية طريق الملك سلمان إلى كبري (جسر) الملك سلمان والعودة.

كذلك تم مشاركة العوائل في المسير مما أضاف الفرحة والبهجة في قلوب الأطفال وأخذ الصور التذكارية لهذه المناسبة الطيبة

وتجاوب أعضاء النادي لجميع أسئلة الزوار مما عزز نشر ثقافة وتاريخ السيارات الكلاسيكية.

جدير بالذكر أن نادي السيارات الكلاسيكية العربي يهتم بتعزيز ونشر الثقافة وتاريخ وعراقة السيارات الكلاسيكية ويهتم بإحياء هذه الهواية وتعزيز مكانة المملكة في دعم التراث لدى أبناء الخليج. النادي عبارة عن أعضاء يملكون سيارات كلاسيكية ومهتمون بنشر الثقافة والتاريخ وفن السيارات الكلاسيكية بين المجتمع