شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة خروجه من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشفائه ومغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة سالماً معافى عقب إجرائه منظاراً للقولون تكلل بالنجاح ولله الحمد.

وقال المفتي في تصريح له بهذه المناسبة: "إن هذا الخبر السار أثلج صدور أبناء المملكة، وملأ قلوبهم فرحاً وسروراً، بعدما استجاب الله لدعائهم بأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، فالله الحمد والشكر على أفضاله وإنعامه".

ودعا المفتي الله عز وجل، بأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يرده إلى أبناء المملكة وأحبائه سليماً معافى، وأن يعينه على أداء مهمته الكبرى تجاه هذه البلاد المباركة، وأن يمده بالقوة والعمر المديد لاستكمال ما بدأه على طريق التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة وشعبها، وأن يوفق ولي عهده الأمين إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.