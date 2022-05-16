شكرا لقرائتكم خبر عن دانة العيثان: العلم الحقيقي أنك كلما عرفت أكثر أدركت أنك لا تعرف شيء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ أتمنى أن أصبح أحد الرواد بمجال الكيمياء

‏وصلت دانة العيثان هي والفريق السعودي جميعا إلى أرض الوطن، بعد حصولها علي المركز الأول في مسابقة آسيف الدولية للموسم 2022.

ورسمت دانة بهجة أكثر وعزة وفخرًا بمنطقها وطلتها الواثقة ربي لك الحمد والشكر وفقهم جميعًا لمايصبون إليه وما فيه خدمة وطنهم والإنسانية.

وقالت دانة في تصريحات لها ان العلم الحقيقي أنه كلما عرفت أكثر كلما عرفت انك لا تعرف شيء، وأعتقد اني لا استحق اللقب الذي حصلت عليه بالمسابقة.

وأعربت دانة عن امنيتها في ان تصبح احد الرواد في مجال الكيمياء.