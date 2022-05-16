محمد بن مسعود - الدمام - تشهد بعض المحافظات والمناطق في العراق عواصف ترابية نتج عنها وصول مدى الرؤية إلى 300 متر ، وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية في بعض المطارات وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمنشآت التعليمية.
وقررت إدارة مطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تعليق الرحلات الجوية وأصدرت تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية اليوم. كما قررت إدارة مطار النجف تعليق جميع رحلاته، وجرى اخلاء المسافرين داخله.
وأعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسمي ، وفي جميع المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – عاصفة ترابية تضرب العراق وتؤدي لتعليق رحلات جوية وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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