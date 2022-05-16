رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس باسمه واسم منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية، واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح. وسأل المولى العلي القدير بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاه وأن يديمه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.

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