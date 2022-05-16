نائب أمير جازان: اهتمام القيادة حقق نقلة نوعية في زراعة البن ونمو قطاع الأغذية والزراعة المستدامة في جازان ومناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، إثر إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل.

وعدّ سموه إطلاق الشركة السعودية للقهوة خطوة متقدمة ضمن سعي الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع الاقتصاد من خلال برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، عبر المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ومنها المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أن القهوة تمثل منتجًا اقتصاديًا هامًا وعنصرًا ثقافيًا يُعبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين بقهوتهم الفريدة وبعاداتها وتقاليدها وطرق تحضيرها وتقديمها ، مما حفّز وزارة الثقافة باعتماد تسمية “القهوة السعودية” والاحتفاء بعام 2022 ليكون “عام القهوة السعودية”.

ولفت الانتباه إلى حجم الإنفاق العالمي المتزايد على القهوة، مما يعزز أهمية الشركة السعودية للقهوة التي ستساهم في إحداث نقلة كبيرة ومميزة في زراعة البن ونمو قطاع الأغذية والزراعة المستدامة في منطقة جازان وباقي مناطق المملكة، ويدفع قدمًا بمنتج البن المحلي لمصاف المنافسة العالمية.