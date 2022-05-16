للرجال والنساء.. «أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة “أرامكو” عن فتح التقديم المباشر في (التوظيف المباشر) لعام ٢٠٢٢م بكافة التخصصات للرجال والنساء من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر مسارين (حديثي التخرج) و(ذوي الخبرة) وللتقديم لحديثي التخرج عبر الرابط : http://bit.ly/3d0MZQU ولذوي الخبرة عبر الرابط: http://bit.ly/2LHGiaA أخبار قد تهمك

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