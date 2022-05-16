«ملك الإنسانية والعطاء».. والدة التوأم السيامي” يوسف وياسين” تتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
قالت والدة التوأم السيامي “يوسف و ياسين” الذي تم فصلهما عن بعض بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، إنها تتقدم بخالص الشكر لسموه.
وأضافت في لقاء مع “الإخبارية ” ، وهي تغمرها دموع الفرح، أنها تتقدم بخالص الشكر له فهو ملك الإنسانية والعطاء.
كما تقدمت بخالص الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والطاقم الطبي، الذي قام بإجراء العملية.
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