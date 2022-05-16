اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يهنئ ملك النرويج بذكرى اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة النرويج الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.