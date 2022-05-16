اخبار الخليج – «برينك» تعيد إطلاق برنامج بتلكو التدريبي الرقمي لتمكين الطلاب البحرينيين بالشراكة مع أكاديمية ديجيتال ميديا

محمد بن مسعود - الدمام - مسرعة الأعمال العالمية برينك والمزود الرائد لحلول الاتصالات الرقمية في مملكة البحرين بتلكو، أعادتا إطلاق معسكر بتلكو التعليمي الرقمي في الحادي عشر من مايو لعام 2022 بعد نجاح البرنامج في العام الماضي بالشراكة مع أكاديمية النخبة المعتمدة عالميًا في مختلف الجامعات والبلدان أكاديمية ديجيتال ميديا (DMA) .

تعاونت برينك مع بتلكو و DMA لإطلاق البرنامج الافتراضي لمدة عام لتمكين الشباب من الاستكشاف والتطرق إلى ريادة الأعمال والمساهمة في تطوير القطاع المحلي. سيحصل الطلاب على الفرصة لاكتساب المهارات الأساسية في مجال ريادة الأعمال ,التقنية وحل المشكلات التي تمكنهم من تطوير مسيرتهم المهنية من خبراء برينك في مجال الأعمال والتكنولوجيا.

سيتم اختيار 20 طالب بحريني تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 18 عام (خريجي المرحلة الثانوية) للانضمام إلى البرنامج. بعد انتهاء البرنامج سيحصل الطلاب المشاركون على شهادة مرخصة عالميًا من DMA ,شهادة إكمال البرنامج من قبل برينك, وفرص التواصل مع شبكة مرشدين برينك. سيتاح للطلاب أيضًا الفرصة لاستكشاف فرص التدريب المهني المتاحة من برينك وشركاؤها للتطوير المهني للشباب.

يتكون البرنامج من خمس مراحل على مدار العام لتطوير مهارات الطلاب وثقافتهم في مجال الأعمال والتكنولوجيا. المرحلة الأولى من البرنامج، تتكون من ورش عملية لتعلم الذكاء الاصطناعي والآلي لمدة أسبوعين; مما سيمكن الطلاب من إدراج نماذجهم الأولية لحلولهم وإحياء أفكارهم. سيتم تعريف المشاركين على أسس المهارات الرقمية والتقنية في أربع ورش عمل في المرحلة الثانية لاكتساب أحدث المعلومات في مستقبل الرقمنة. في المرحلة الثالثة سيتم التركيز على تطوير مهارات الطلاب في حل المشكلات عن طريق ورش عمل تتمحور حول تعلم استخدام أدوات البحث لحل مشكلات عالمية بطرق مبتكرة. المرحلة الرابعة تتضمن ورش عمل ريادة الأعمال لتمكين الطلاب من إطلاق العنان لقدراتهم القيادية واتخاذ القرار. المرحلة الخامسة والأخيرة عبارة عن هاكاثون لتدريب الطلاب على طرح الحلول وتقديمها إلى لجنة من الحكام للتقييم. سيتم تتويج الفريق الفائز كأفضل حل تجاري تقني في البرنامج كخطوة لدعم تكوين رواد الأعمال من المشاركين لتطبيق حلولهم في سوق العمل.

من خلال معسكر بتلكو التعليمي الرقمي ، تهدف برينك وبتلكو و DMA إلى مواصلة تزويد الجيل القادم من القادة البحرينيين بالأدوات والمهارات اللازمة للازدهار وتسريع رحلة التطوير الأكاديمي المهني.