طقس شديد الحرارة في مكة وجدة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تأثير العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.

ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة إلى 50 درجة وجدة إلى 45 درجة فيما تصل في المدينة إلى 43 درجة مئوية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً ويطرءا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.