انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الخاضع لميلشيا “الحوثي” الإرهابية إلى الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انطلقت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى الأردن بعد 6 أعوام من التوقف.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، إعادة جدولة أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى عمان.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ، في بيان مقتضب، إنه “تم إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، يوم الإثنين القادم، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة والتحالف العربي الداعم لها، والمبعوث الأممي لدى اليمن، وتعاون السلطات الأردنية”.