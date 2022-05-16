العاصفة الترابية توقف الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن مطار بغداد الدولي عن توقف جميع الرحلات الجوية اليوم الإثنين، بسبب العواصف الترابية.

وأوضحت إدارة المطار، أنه تقرر توقف الحركة الجوية بسبب التقلبات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر، مؤكدة أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية، فقد غطّت سحب من الغبار الأصفر أغلب مناطق جنوب ووسط العراق، بينها العاصمة بغداد والأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين، واستيقظ سكان تلك المناطق، على طبقات سميكة من الغبار الأصفر تغطي منازلهم حيث انعدمت الرؤية تمامًا، وأصيب العشرات بحالات اختناق.

وخلال الشهر الماضي، شهد العراق أكثر من خمس عواصف ترابية أدت إلى غلق مطاري بغداد والنجف، ودخول العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتهم بحالات شديدة من الاختناق.

في الوقت نفسه حذر خبير الطقس د. عبد الله المسند، من توغل عاصفة غبارية عراقية إلى أجواء المملكة، متوقعًا أن تتوغل العاصفة الغبارية القادمة من العراق إلى جنوبي الحدود الشمالية «رفحاء»، وربما حفر الباطن ثم تواصل زحفها ناحية الجنوب الشرقي.