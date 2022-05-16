تراجع أسعار النفط.. خام برنت يسجل 110.91 دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تواصل أسعار النفط تغييراتها اليومية وفقًا للأحداث العالمية المصاحبة، فبينما ترتفع في يوم ليجني المستثمرون الأرباح، تنخفض في آخرٍ بفعل المخاوف بشأن المعروض في الأسواق العالمية وخاصة مع اقتراب فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على الواردات من روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين، 64 سنتًا أو0.6% إلى 110.91 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 60 سنتًا أو 0.5% إلى 109.89 دولار للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان نحو 4% يوم الجمعة الماضي، بينما ارتفعا في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس إلى 111.71 دولار.

وتواصلت ضغوط موسكو على الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، حتى فرضت عقوبات على عدة شركات أوروبية للطاقة مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.