مستشفى حراء العام بمكة المكرمة ينقذ طفلة خديجة الولادة من استسقاء الجوف البريتوني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تمكن فريق طبي بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طفلة خديجة بعمر 36 إسبوعاً, حيث كانت تعاني من حالة انصباب واستسقاء الجوف البريتوني بعد الولادة مباشرةً على شكل انتفاخ شديد بالبطن في حالة تعد نادرة الحدوث وعلاجها معقد يتم بواسطة حليب صناعي خاص وبواسطة أدوية نادرة ويتطلب الإشراف الجراحي.

واستقبل المستشفى حالة ولادة لطفلة سعودية ولدت في عمر جنيني 36 أسبوع حملي وعند الولادة كانت تظهر على الطفلة أعراض إنتفاخ البطن بصورة كبيرة مما أثر على تنفسها وأستدعت حالتها بقائها منذ الولادة في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة حيث تم عمل السونار الذي أظهرت نتائجه وجود تجمع للسوائل داخل جوف البطن والذي استدعت معه الحاجة لإراحة الطفلة من العسرة التنفسية حيث تم عمل بزل للبطن وهو عبارة عن إدخال إبرة في تجويف البطن وأخذ كميات كبيرة من السوائل وتم وضع الطفلة على السوائل الوريدية.

وأوضح الفريق الطبي المشرف على الحالة بأن الطفلة حالتها العامة جيدة جداً وهي لا تزال في العناية المركزة من أجل متابعة العلاجات ورؤية تأثير العلاجات على صحة الطفلة وإيقاف الإنصباب داخل البطن لإحتمالية تجمع السائل من جديد.